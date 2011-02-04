Эксперты: необходимо гармонизировать тарифы на перевозку грузов между видами транспорта

Эксперты считают необходимым гармонизировать в Украине тарифы на перевозку грузов между видами транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь в ходе круглого стола на тему "Формирование гармоничной транспортной системы Украины".

В частности, как отметил независимый эксперт Дмитрий ПИДТУРКИН, если во времена Советского Союза каждый вид транспорта имел свою нишу в общем объеме перевозок, то на данный момент эта система разбалансирована. В частности, на сегодня львиная доля перевозок Украины приходится на железную дорогу, которая осуществляет 73% внутреннего грузооборота и 89% транзита (без учета трубопроводов). В то же время, речной флот едва покрывает 1,5% в транзитных перевозках, не достигая даже и 1% внутренних.

Как отметил замгендиректора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ, ряд грузов, которые ранее перевозил речной флот, перешли на железную дорогу. Это такие низкостоимостные грузы, как строительные материалы, уголь, зерно. «Они в настоящее время перевозятся по тарифам первого класса «Укрзализныци», которые приблизительно на 30% ниже базового уровня тарифов, и эти перевозки осуществляются на границе рентабельности, а что касается строительных материалов, то с отрицательной рентабельностью на уровне 20-30%», - отметил В.ЧОРНЫЙ. По его словам, переток тарифов произошел в связи с разницей в тарифах железной дороги и речного транспорта, стоимость на услуги которого выше.

Вместе с тем, высокостоимостные грузы, по его словам, переходят на автомобильный транспорт, где тарифы ниже.

«Учитывая это, необходимо гармонизировать тарифы между видами транспорта. На «Укрзализныце» необходимо проиндексировать тарифы на низкостоимостные виды грузов , доведя их до рентабельности, а высокостоимостные грузы довести до уровня тарифов на автоперевозки», - отметил В.ЧОРНЫЙ.

По данным гендиректора АСК "Укрречфлот" Валентина КАСАПЧУКА, порты компании недозагружены. «У нас сегодня избыточные мощности: наши порты загружены на 15-20%. Таким образом, конечно, с повышением железнодорожных тарифов - а их отставание по некоторым группам грузов составляет 20% - мы получим приток грузов», - отметил он. По его словам, это, в первую очередь, касается минерально-строительных грузов, угля, рудной подгруппы грузов и зерна.

В свою очередь проректор по научно-педагогической работе Государственного экономико-технологического университета транспорта Нина КОЛЕСНИКОВА считает, что на сегодня низкие тарифы на перевозку грузов ж/д транспортом не дают развиваться другим видам перевозок, которые вынуждены конкурировать с железной дорогой. «Как только повысятся ж/д тарифы, сразу тарифы водного транспорта станут конкурентоспособными. Тогда часть грузов может быть перераспределена на другие виды транспорта», - отметила она.

По словам В.ЧОРНОГО, такое перераспределение необходимо, поскольку ж/д перевозки активно растут, и после планируемого выхода в конце февраля на погрузку до 1 млн. тонн в сутки, уже в марте т.г. «Укрзализныця» может столкнуться с проблемой нехватки вагонов, а особенно полувагонов. «Неплохо было бы часть грузов переориентировать на водный транспорт», - сказал он. В.ЧОРНЫЙ также отметил, что в случае утверждения приказа Мининфраструктуры относительно помесячного повышения ж/д тарифов на 2,2%, они приблизительно выравняются с тарифами на речные перевозки только к сентябрю 2011 г.