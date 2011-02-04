МАУ доставила сегодня в Украину 340 украинцев из Египта

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» выполнила сегодня 2 рейса из Египта, доставив в целом 340 украинцев.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь МАУ Евгения САЦКАЯ.

По ее словам, сегодня было выполнено два рейса. В частности, рейс из Хургады в Киев по заказу Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, на котором прибыли 154 пассажира, и чартерный плановый рейс МАУ из Табы в Киев, на котором прибыли 186 пассажиров.

Как сообщила она, запланированный на сегодня рейс из Каира перенесен на завтра, 5 февраля.

Напомним, планировалось, что в пятницу, 4 февраля, авиакомпания МАУ по запросу Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины выполнит два специальных дополнительных рейса в Киев - из Хургады и Каира.

В целом авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» в течение трех дней - с 4 по 6 февраля возвратит своими рейсами из Египта в Украину до 2-х тысяч граждан Украины. Таким образом, планируется, что все украинские туристы, находящиеся в настоящее время в Египте, вернутся.

В частности, в партнерстве с украинскими туроператорами «Пегас Туристик» и «Корал Тревел», с пятницы по воскресенье авиакомпания МАУ осуществит 8 полетов между курортными городами Египта и Украиной.