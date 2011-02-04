Донецкая железная дорога перечислила в Госбюджет 2 млрд. 814 млн. грн.

Донецкая железная дорога в 2010 году перечислила в Государственный бюджет и государственные целевые фонды 2 млрд. 814 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

В частности, перечислено 1 млрд. 228,6 млн. грн. НДС, в пенсионный фонд - 827 млн. грн, налога на прибыль - 267,600 млн. грн. и др.

Согласно сообщению, сегодня Донецкая железная дорога работает стабильно и выполняет все обязательства по отчислениям в Государственный бюджет и целевые фонды, а также своевременно производит выплаты заработной платы работникам предприятия.

Основной доход Донецкая железная получает от перевозок грузов, а убытки получает от перевозок пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях.