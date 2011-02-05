Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь

Завтра ночью в Украине ожидается небольшой мокрый снег и дождь, в восточной части умеренный мокрый снег.

Днем в западных и восточных областях небольшой дождь, в Карпатах и Закарпатье умеренные осадки, на остальной территории без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла, на юге до 10° тепла; на высокогорье Карпат ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В Киевской области в воскресенье ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве температура ночью 1-3°, днем 3-5° тепла.