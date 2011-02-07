Запорожский аэропорт сократил пассажироперевозки почти в 3 раза

Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в январе 2011 г. сократило пассажироперевозки почти в 3 раза по сравнению с январем 2010 г.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, "на протяжении января 2011 г. ГП "Международный аэропорт Запорожье" было отправлено всего 624 пассажира, тогда как в январе 2009 г. число вылетевших из запорожского аэропорта составляло 1 тыс. 771 чел. - т.е. почти в три раза больше".

По данным представителей руководства предприятия, основная причина столь резкого сокращения числа отправленных пассажиров - "отмена зимней программы на Египет".

"Из-за проблем в этой стране, сначала связанных с нападением акул на отдыхающих, а затем - беспорядками в стране, у нас практически отменились все рейсы на Египет", - констатировали в руководстве ГП "Международный аэропорт Запорожье".