Парк Windrose пополнился двумя новыми Airbus-321

Парк воздушных судов авиакомпании Windrose пополнился двумя новыми авиалайнерами Airbus-321 2005-го и 2006-го годов выпуска.

Как сообщили УНИАН в авиакомпании, самолёты взяты в операционный лизинг на 7 лет по договору с португальской компанией.

Количество кресел в самолетах – 210, расстояние между креслами – 81см, максимальная высота полёта судов – 12 тыс. м, дальность полёта – 5,6 тыс. км.

Справка УНИАН. Airbus 321 – среднемагистральный пассажирский самолёт, разработанный западноевропейским консорциумом Airbus. Первый самолёт А-321-100 с двигателем V2500 выполнил дебютный полёт 11 марта 1993 года.

ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» (Windrose) основана в 2003 году. Основным видом деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP авиарейсов.