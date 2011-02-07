Запорожский аэропорт сократил грузоперевозки более чем в 4 раза

Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в январе 2011 года сократило грузоперевозки в 4,1 раза по сравнению с январем 2010 года.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, "на протяжении января 2011 года ГП "Международный аэропорт Запорожье" было отправлено 9 тонн грузов, что на 128 тонн, или в 4,1 раза меньше показателя за январь 2010 года, когда запорожским аэропортом было обработано 137 тонн грузов".

Столь значительное сокращение грузопотока в руководстве аэропорта объясняют тем, что на протяжении января т.г. предприятие фактически отправляло только багаж.

"Как таковых, грузов на протяжении января 2011 года не отправлялось практически вообще, как, впрочем, и в прошлом году: 9 тонн "набрались" за счет багажа, который пассажиры везли с собой, а, учитывая то, что пассажиропоток в январе 2011 года, по сравнению с январем 2011 года сократился в 3 раза, уменьшился и объем отправленного багажа", - пояснили в руководстве ГП "Международный аэропорт Запорожье".