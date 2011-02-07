В Cумах работу троллейбусов начали отслеживать в режиме он-лайн

В Cумах коммунальное предприятие «Электроавтотранс», впервые в Украине, ввело в эксплуатацию диспетчерскую систему GPS-мониторинга, с помощью которой работу троллейбусов начали отслеживать в режиме он-лайн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Сумском городском совете, каждый троллейбус оснащен передатчиком, благодаря чему в он-лайн режиме диспетчерская служба предприятия отслеживает местонахождение машин на линии, их скорость, пройденный ими километраж, соблюдение расписания движения и другие технические параметры.

Полученные данные используются для автоматического расчета рабочего времени и заработной платы водителей.

В течение двух месяцев система работала в тестовом режиме, параллельно проводились бухгалтерские расчеты.

По информации директора предприятия Виктора ЧАЛОГО, тестирование успешно завершено и система начала работу в полноценном режиме.

«Мы видим в режиме реального времени, где находится троллейбус, его скорость, вовремя ли он проходит контрольные точки. Фиксируются все технические параметры, которые потом позволяют автоматически рассчитать заработную плату», - рассказал директор.

По его словам, это первый подобный опыт среди предприятий электроавтотранспорта в Украине.

Он убежден, что наличие системы GPS-мониторинга, которая поможет контролировать выполнение перевозчиками расписания движения, должно стать одним из условий на конкурсе по пассажирским перевозкам.