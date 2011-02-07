В Сумах на покупку автобусов потратят более 8,5 млн. грн.

В Сумах на развитие городского пассажирского автотранспорта в 2011-2013 годах планируется потратить более 8,5 миллиона гривень.

Это предусмотрено Программой развития городского пассажирского автотранспорта на 2011-2013 гг., которую одобрил исполнительный комитет горсовета.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе горсовета, на приобретение автобусов и корректировку схемы движения общественного транспорта в течение 2011-2013 гг. планируется израсходовать 8,53 млн. грн.

Так, в 2011 г. запланировано потратить 2 млн. грн. на приобретение 5 единиц коммунальных автобусов. В 2012 г. - 3 млн. грн. на приобретение 7 автобусов и 0,03 млн. грн. - на корректировку схемы движения общественного транспорта в городе.

В 2013 г. запланировано потратить 3,5 млн. грн. на приобретение 8 коммунальных автобусов.

Окончательно утвердить Программу развития городского пассажирского автотранспорта на 2011-2013 гг. должен Сумской городской совет, ближайшая сессия которого состоится 23 февраля.