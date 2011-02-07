АМК оштрафовал «Сумы-Авто» на 17 тыс. грн.
12:11, 07 февраля 2011Транспорт/Связь
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Сумское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ЗАО «Сумы-Авто» на 17 тысяч гривень за злоупотребление монопольным положением.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе теротделения АМК.
Как установлено, ЗАО взимало экономически необоснованную цену за услуги по обслуживанию автомобилей Chery, Chevrolet, Lanos, Opel и Sens в период гарантийной эксплуатации. В частности, предприятие не соблюдало порядок расчета и распределения затрат, связанных с предоставлением этих услуг.
Такие действия Общества привели к ущемлению интересов потребителей. Отделение обязало ответчика прекратить нарушение и уплатить штраф в размере 17 тыс. грн. в Государственный бюджет.
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