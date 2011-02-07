АМК оштрафовал «Сумы-Авто» на 17 тыс. грн.

Сумское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ЗАО «Сумы-Авто» на 17 тысяч гривень за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе теротделения АМК.

Как установлено, ЗАО взимало экономически необоснованную цену за услуги по обслуживанию автомобилей Chery, Chevrolet, Lanos, Opel и Sens в период гарантийной эксплуатации. В частности, предприятие не соблюдало порядок расчета и распределения затрат, связанных с предоставлением этих услуг.

Такие действия Общества привели к ущемлению интересов потребителей. Отделение обязало ответчика прекратить нарушение и уплатить штраф в размере 17 тыс. грн. в Государственный бюджет.