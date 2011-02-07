Уволены семь руководителей региональных подразделений ГАИ

За допущенные грубые нарушения в организации работы руководство Министерства внутренних дел приняло решение об увольнении 7 начальников различных управлений ГАИ в регионах, в том числе 2 руководителя областных аппаратов Госавтоинспекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ, отметив при этом, что такие решения были приняты сегодня по результатам совещания с руководителями подразделений ГАИ относительно соблюдения законности во время несения службы.

В частности, министр отметил, что на этом совещании был принят ряд «организационных выводов» особенно, что касается общения сотрудников ГАИ с гражданами.

«Поставлена задача по наведению порядка и установлению нормального отношения инспекторов с участниками движения», - сказал А.МОГИЛЕВ.