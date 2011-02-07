Могилев за безальтернативность наказания пьяных за рулем

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ выступает за безальтернативность наказания за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на брифинге в Киеве по результатам проведенного совещания с руководителями подразделений Госавтоинспекции относительно соблюдения законности во время несения службы.

По словам А.МОГИЛЕВА, как показывает практика, штрафные санкции за управление автомобилем в нетрезвом состоянии не решают проблемы. «Необходимо сделать санкцию этой статьи безальтернативной, в частности - лишение прав», - сказал А.МОГИЛЕВ. Также он отметил, что по его убеждению необходимо внести изменения об усилении ответственности за неиспользование водителями и пассажирами ремня безопасности, поскольку это согласно статистики является основной причиной смертей и тяжелых увечий вследствие ДТП. «Но все эти изменения будут обговариваться и решения будут приниматься с учетом пожелания граждан», - сказал министр.