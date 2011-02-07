Правительственный портал будет перестроен по принципу единого окна

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Государственному агентству по вопросам науки, инноваций и информации Украины вместе с другими органами исполнительной власти (Госспецсвязь, Госкомтелерадио) подготовить предложения относительно разработки концептуального проекта Правительственного портала, который бы отвечал современному мировому уровню.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкоминформнауки.

Проект должен определить цели и ключевые задания портала, его основные характеристики и функциональность, архитектуру и порядок администрирования, спрогнозировать результаты внедрения.

Портал будет построен по принципу единого окна, где как отдельные граждане, так и предприниматели, смогут легко и быстро воспользоваться услугами административной процедуры в режиме он-лайн, иметь электронный доступ к административным формулярам, смогут воспользоваться услугами подачи электронных файлов и он-лайн получения формуляров круглосуточно 7 дней в неделю.

Правительственный портал также обеспечит оперативный доступ к открытой информации, которая находится в ведомственных информационных системах, публикацию сведений о государственных услугах, которые предоставляются, и условиях их получения, публикацию бланков форм, анкет, заявлений, справочных и методических рекомендаций по их заполнению, доступных разъяснений для неподготовленной категории граждан и т.п.

Правительственный портал будет разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства по обеспечению доступа к информации о деятельности органов власти.

«Это позволит обеспечивать возможность интеграции с уже существующими информационными системами и определять единый стандарт информационного наполнения и интерфейс взаимодействия с пользователями», - говорится в сообщении пресс-службы Госкоминформнауки.