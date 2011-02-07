Вступили в силу новые таксы за трафик на рынке интерконнекта

Вступили в силу новые расчетные таксы за пропуск трафика для операторов телекоммуникаций – монополистов на рынке интерконнекта.

Об этом говорится в зарегистрированном Министерством юстиции 31 января 2011 г. под №138/18876 решении Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) (№600 от 23 декабря 2010 г.) «Об утверждении расчетных такс за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям операторов, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке телекоммуникаций», которое обнародовано на сайте Верховной Рады.

Согласно этому решению, операторы телекоммуникаций, которые признаны распоряжением АМК от 25.05.2009 г. № 179-р такими, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на соответствующих рынках завершения соединений (интерконнекта) на сетях подвижной и фиксированной телефонной связи, должны перейти на новые регулируемые НКРС тарифы интерконнекта.

Операторы, которые признаны монополистами на соответствующих рынках завершения соединений на сетях подвижной и фиксированной телефонной связи, должны осуществлять взаиморасчеты за услуги доступа к телекоммуникационным сетям за расчетными таксами, установленными решением НКРС от 04.02.2010 г. №600.

Согласно решению НКРС №600, расчетные таксы за услуги доступа к телекоммуникационным сетям операторов, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке телекоммуникаций, при предоставлении услуг фиксированной местной телефонной связи составляют: местное завершение соединений на телекоммуникационных сетях операторов фиксированной местной телефонной связи - 0,02 грн. за минуту (без НДС); транзит местного телефонного трафика через телекоммуникационные сети таких операторов телекоммуникаций составляет 0,005 грн. за минуту (без НДС).

Расчетные таксы за услуги доступа к телекоммуникационным сетям

при предоставлении услуг фиксированной междугородной телефонной связи составляют: междугородное завершение соединений на телекоммуникационных сетях доминирующих операторов - 0,25 грн. за минуту (без НДС); междугородный транзит траффика через телекоммуникационные сети операторов телекоммуникаций - 0,07 грн. за минуту (без НДС); завершение международного трафика на телекоммуникационных сетях операторов мобильной связи - 0,36 грн. за минуту (без НДС).

Расчетные таксы за услуги пропуска мобильного трафика составляют: завершение соединения на телекоммуникационных сетях местной фиксированной связи доминирующих операторов телекоммуникаций - 0,25 грн. за минуту (без НДС);транзит мобильного трафика на сетях местной связи – 0,07 грн. (без НДС); завершение соединения на телекоммуникационных сетях доминирующих операторов телекоммуникаций подвижной (мобильной) связи - 0,36 грн. за минуту (без НДС).

Новые расчетные ставки интерконнекта, установленные в решении НКРС №600, ниже ранее использовавшиеся операторами договорных (до 0,5 грн. за 1 мин.), использовавшихся операторами до признания их монополистами на рынке интерконнекта.

НКРС также решением №600 отменила свое решение №52 (от 04.02.2010 г.), согласно которому расчетные таксы за услуги доступа к телекоммуникационным сетям операторов, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке телекоммуникаций, были установлены в виде диапазона – так, например, расчетные таксы за услуги доступа к телекоммуникационным сетям за завершение соединений на телекоммуникационных сетях мобильной связи составляли 0,35 – 0,40 грн. за минуту (без НДС). Установка «диапазонных» такс не смогла остановить споры операторов при заключении договоров (борьба шла за каждую копейку), и АМК обратился к НКРС с предложением установить однозначные расчетные ставки интерконнекта.

Как известно, до решения АМК операторы самостоятельно устанавливали ставки интерконнекта на договорных отношениях, что привело к многочисленным судебным спорам.

25 мая 2009 года АМК своим решением признал ряд операторов ("Укртелеком", "Киевстар", "МТС-Украина", "Астелит" (ТМ life:)), "Украинские радиосистемы", "Голден Телеком", "Интертелеком" и "Телесистемы Украины" (ТМ PEOPLEnet) монополистами на рынке интерконнекта, затем решение было приостановлено, а в июне 2010 года АМК принял решение о его вступлении в силу, возложив регулирование ставок интерконнекта на НКРС.