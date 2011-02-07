Могилев поручил установить многоканальные «телефоны доверия» ГАИ

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ поручил руководителям региональных подразделений Госавтоинспекции установить многоканальные «телефоны доверия».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на брифинге в Киеве по результатам проведенного совещания с руководителями подразделений ГАИ относительно соблюдения законности во время несения службы.

По словам А.МОГИЛЕВА, телефоны доверия существуют и сегодня, однако, как показывает опыт, людям на них очень сложно дозвониться, поскольку телефонные номера всегда заняты.

«Поэтому я поставил задачу всем руководителям, чтобы все телефоны доверия были многоканальными, а информация на них записывалась», - сказал министр, добавив при этом, что также считает необходимым, чтобы в подразделениях ГАИ были установлены мобильные телефоны, на которые люди могли бы отправлять СМС-сообщения о нарушениях со стороны сотрудников ГАИ. И эта информация чтобы также сохранялась.