Могилев рекомендует жаловаться на сотрудников ГАИ
13:32, 07 февраля 2011Транспорт/Связь
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Министр внутренних дел Украины Анатолий МОИГЛЕВ рекомендует гражданам сообщать на телефоны доверия о случаях, если сотрудник ГАИ останавливает транспортное средство и не информирует о причине остановки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на брифинге в Киеве по результатам проведенного совещания с руководителями подразделений ГАИ относительно соблюдения законности во время несения службы.
«Если сотрудник ГАИ остановил и не указал причину остановки, он поступает в нарушение инструкции… И на него надо жаловаться», - сказал министр.
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