Могилев поручил ГАИ ужесточить борьбу с нарушителями-«мажорами»

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ поручил Госавтоинспекции ужесточить борьбу с нарушителями-«мажорами».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на брифинге в Киеве по результатам проведенного совещания с руководителями подразделений ГАИ относительно соблюдения законности во время несения службы.

«Я давал команды раньше, и дал сегодня в том числе, чтобы у нас вот этих мажорных номеров, мажорных визиток не было. Если кто-то предъявляет их, то с этим человеком надо тщательно разбираться, откуда они у него»,- сказал А.МОГИЛЕВ, добавив при этом, что лично он собственных визиток не имеет, а поэтому они ни у кого другого оказаться не могут в качестве «смягчающего фактора».