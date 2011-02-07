В Днепропетровске проезд в электротранспорте подорожает

В Днепропетровске плата за проезд в электротранспорте вырастет на 50% - до 1,5 грн. за одну поездку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор коммунального предприятия «Днепропетровский электротранспорт» Владимир ЛЕГКИЙ.

По его словам, предприятие предоставило свои расчеты новых тарифов для согласования в Кабинет министров Украины и Днепропетровский горсовет.

«Повышение цены на проезд - мера вынужденная. С 1 февраля 2010 г. на 30% повысились цены на электричество. Стоимость электроэнергии составляет 20% в структуре себестоимости проезда», - пояснил. В. ЛЕГКИЙ.

Напомним, что Днепропетровский горсовет выделил 45,8 млн. грн. на развитие электротранспорта в 2011 г., в том числе на ремонт трамвайных путей, ремонт троллейбусов и оборудование остановок для людей с ограниченными физическими возможностями.