«АэроСвит» с 1 марта откроет рейсы из «Борисполя» в Лондон и Краков

С 1 марта 2011 года компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» открывает воздушное сообщение на направлениях Киев (аэропорт «Борисполь») – Лондон («Гэтвик») и Киев – Краков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, на этапе освоения маршрута «АэроСвит» будет выполнять в лондонский аэропорт 5 полетов в неделю – в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Кроме того, 4 раза в неделю – в понедельник, вторник, четверг и пятницу – будут осуществляться рейсы Киев – Краков.

Напомним, до этого из украинских компаний полеты в Великобританию осуществляла только авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

«АэроСвит» более 10 лет работает на линии Киев – Варшава, сейчас рейсы между столицами Украины и Польши авиакомпания выполняет ежедневно. Ранее «АэроСвит» планировал открыть рейсы Киев – Краков с 1 ноября 2010 года.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. «АэроСвит» обслуживает более 70 международных регулярных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных.