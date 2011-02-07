Мининфраструктуры инициирует упрощение оформления и обработки транзита в портах

Министерство инфраструктуры Украины инициирует упрощение оформления и обработки транзитных грузов в морских портах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, для привлечения дополнительных объемов транзитных грузов специалистами Государственной службы морского и речного транспорта (Укрморречфлот) был разработан проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения оформления транзитных грузов", который выносится на публичное общественное обсуждение.

В частности, документом предусмотрено распространение действия Закона «О транзите грузов» на перевозку опасных грузов, установление для товаров, перемещаемых в контейнерах, уровня проведения различных видов контроля и распространение в отечественных контейнерных портах системы «трансшипмент».

Как отмечают в министерстве, без внесения соответствующих изменений в законодательные нормативно-правовые акты невозможно привлечь дополнительные объемы транзитных грузов, проходящих через территорию Украины различными видами транспорта.

Напомним, в 2010 году по инициативе Минтранссвязи и Одесского порта в ОМТП внедрена система трансшипмента - когда грузы в контейнерах не выходят за пределы одного пункта пропуска, которым является территория морского порта. Кроме того, таможенное оформление проходит без представления грузовой таможенной декларации и без применения мер гарантирования доставки. На конец года Одесским портом в таком режиме было обработано более 1000 контейнеров.