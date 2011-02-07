Lufthansa в 2010 г. увеличила пассажиропоток до 90 млн. пассажиров
Общее число пассажиров, перевезённое авиакомпаниями Lufthansa Group за 2010 г., составило 90,2 миллионов человек, что на 17,2% больше 2009 г. Об этом УНИАН сообщили в представительстве компании в СНГ.
Согласно сообщению, общая загрузка возросла на 12,1%, доходы с место-километра увеличились на 14%. Коэффициент загрузки пассажирских кресел возрос на 1,4%.
Как отмечают в представительстве, количество пассажиров увеличилось во всех регионах, но наибольший рост был отмечен на Ближнем Востоке и в Африке.
В Украине количество перевезенных пассажиров авиакомпанией в декабре превысило 200 тыс. человек, что на 40% больше по сравнению с 2009 г.
Справка УНИАН. Deutsche Lufthansa AG – крупнейшая германская авиакомпания, национальный авиаперевозчик Германии.
3 сентября 2009 года в Вене авиакомпания Lufthansa подписала с австрийским государственным холдингом ОIAG договор о поглощении Austrian Airlines. В результате группа Lufthansa стала крупнейшей авиакомпанией Европы.
В группу Lufthansa входят авиакомпании Lufthansa, Austrian Airlines, bmi, SWISS, Germanwings, Brussels Airlines и др.