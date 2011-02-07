У берегов Грузии затонуло украинское судно “Григорій Петровський”, экипаж в составе семи человек не пострадал.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По сообщению консульского агентства Украины в Батуми, в ночь на 7 февраля этого года вблизи порта г. Поти (Грузия) во время шторма получило пробоину и затонуло судно под украинским флагом “Григорій Петровський”.

Члены экипажа, в состав которого входят семь граждан Украины, не пострадали. Экипажу оказана необходимая помощь и размещение в гостинице г. Поти.

На место аварии должен прибыть представитель компании -судовладельца.

Дело находится на контроле департамента консульской службы МИД Украины.

Как уточнили в Министерство инфраструктуры, на время аварии судно находилось в регистре судоходства Украины, однако пребывало в собственности частной компании.

В министерстве подтвердили тот факт, что все члены экипажа судна были спасены.

По данным министерства, с 1968 по 1998 гг. это судно плавало под украинским флагом и находилось в ведении «Укрморречфлота», затем после продажи, до 2010 года, судно плавало под камбоджийским флагом, снова сменило частного собственника и с 2010 года вновь плавало под украинским флагом.