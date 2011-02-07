ВОЛЯ запустила программу повышения безопасности детей в Интернете еще в трех городах Украины

Компания ВОЛЯ увеличила в 2011 году перечень городов, где будет работать образовательная программа компании, направленная на повышение безопасности детей в Интернете.Об этом УНИАН сообщила руководитель PR-отдела компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, вслед за Кривым Рогом и Ривне, в которых программа стартовала в 2010 году, в этом году к участию в ней присоединятся Харьков, Запорожье и Черкассы. 8 февраля, во Всемирный день безопасности в Интернете, в этих трех городах состоится конкурс на лучшее игровое занятие, посвященное безопасному поведению в Сети.

Партнером школьного проекта ВОЛИ стала программа «Онляндия – безопасная страна», разработанная компанией «Майкрософт Украина» и предлагающая учителям готовые методические решения для занятий по безопасному поведению в Интернете. Образовательный проект ВОЛИ включает в себя обязательный тренинг «Онляндии» для учителей, которые принимают участие в конкурсе на лучшее игровое занятие для младших классов на призы ВОЛИ. Пилотные занятия в Кривом Роге и Ривне уже продемонстрировали важность проекта как для детей, которые получают полезную информацию в игровой форме, так и для учителей, которые обмениваются опытом и активно участвуют в создании методических разработок.

Как отметила А.СИГДА, Интернет стал неотъемлемой частью жизни человека и сегодня среди его пользователей много детей, в том числе и дошкольного возраста. Однако наряду с тем, что Интернет является инструментом обучения и познания мира, предлагая безграничные возможности, «в нем есть немало опасностей для ребенка, особенно если он остается один на один с компьютером». По ее мнению, однако запреты и ограничения «всегда были плохой стратегией», так как вызывают обратную реакцию – любопытство.

«Мы считаем, что знакомство детей в игровой форме с правилами поведения в Сети – намного более эффективный инструмент их защиты от нежелательного контента», – сказала А.СИГДА.

Компания ВОЛЯ является членом Коалиции за безопасность детей в Интернете. Компания одной из первых в Украине предложила дополнительный сервис «Защита от вирусов и СПАМа Dr.Web» с функцией «Родительский контроль», позволяющий ограничить доступ ребенка к сайтам для взрослых, файлам или папкам на домашнем компьютере, ресурсам локальной сети и т.д. В 2009 году компания выпустила книгу «Пригоди Волика», созданную при участии психолога и знакомящую детей с возможностями Интернета.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, включая более 430 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.