Проектанты предлагают сократить в/п полосу аэропорта “Львов”. Власть - против

Проектанты строительства взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Львов» предлагают ее уменьшить на 150 метров (ранее планировалось строительство взлетно-посадочной полосы протяжностью 800 метров). Однако, этого ни областная, ни городская власть не допустит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во Львове во время выездного совещания на объекты, строящиеся по программе подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. В совещании приняли участие председатель Львовской ОГА Михаил ЦЫМБАЛЮК, председатель Львовского облсовета Олег ПАНЬКЕВИЧ и городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.

По словам М.ЦЫМБАЛЮКА, у проектантов взлетно-посадочной полосы возникла идея уменьшения ее на 150 метров - с целью удешевления этого проекта. Но, отметил он, взлетно-посадочную полосу нужно строить с учетом не только Евро-2012, но и на перспективу, чтобы аэропорт мог принимать рейсы транснационального сообщения.

«Мы хотим, чтобы после Борисполя, львовский аэродром был самым мощным в нашем государстве. Поэтому мы обоснованно покажем нашим проектантам, что они не на том экономят. Аэродром будет таким, каким он был запроектирован изначально. А окончательное решение будут принимать вице-премьер Борис КОЛЕСНИКОВ и руководство государства», - отметил губернатор Львовской области.

В свою очередь, городской председатель Львова отметил, что уменьшение протяжности взлетно-посадочной полосы аэропорта «Львов» ограничит некоторым авиакомпаниям возможность сажать здесь свои большие самолеты.

«А это выходит, что полгода Президент во Львов не будет приезжать? Ведь уменьшение протяжности взлетно-посадочной полосы означает ограничение типа самолетов. Это неправильная идея технарей, которым лучше было упростить проект. Но этот вопрос мы вынесем на высший уровень, потому что львовский аэропорт является базовым для целой Западной Украины. И эти 150 метров для государства не являются настолько критическими, как для нашего региона», - отметил А.САДОВЫЙ.