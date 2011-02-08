Полтавский тепловозоремонтный завод увеличил производство на 134,4%

Полтавский тепловозоремонтный завод в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, увеличил объемы производства (в сопоставимых ценах) на 134,4%, или на 17,2 млн. грн. - до 30 млн. грн. (без НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель завода.

По его словам, всего в 2010 году было произведено 12 секций тепловозов и запчастей на 14,915 млн. грн.

Справка УНИАН. Полтавский тепловозоремонтный завод ремонтирует тепловозы ТЕП-70, 2ТЭ-116, ТЭМ-7 и М-62 всех модификаций.

Мощность завода рассчитана на ремонт 800 дизелей по 60-70 секций в месяц. 60% запасов производства изношены. 13% производства завода составляет производство запасных частей.

2009 год Полтавский тепловозоремонтный завод завершил с убытком 19,909 млн. грн.

В 2009 году завод сократил чистый доход на 74,8%, или 145,579 млн., - до 49,046 млн. грн., по сравнению с 2008 годом.