В Великобритании началась сборка сверхзвукового автомобиля

В Великобритании официально началась сборка сверхзвукового автомобиля Bloodhound, разработчики которого утверждают, что их транспортное средство будет способно развить скорость в 1,6 тыс. километров в час, передает Би-Би-Си.

"Мы надеемся, что испытаем машину в Великобритании в конце 2011 или в начале 2012 года", - сказал телерадиокомпании в середине прошлого года на авиасалоне в Фарнборо главный инженер проекта Марк ЧЭПМАН.

Если испытания пройдут нормально, Bloodhound будет доставлена в Южную Африку, где на месте одного из высохших озер будут делаться попытки побить мировой рекорд скорости на суше.

Для того, чтобы сделать это, машина должна будет развить скорость свыше 1228 километров в час – такую скорость продемонстрировал сверхзвуковой автомобиль Thrust в 1997 году.