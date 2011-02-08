Уровень аварийности на транспорте уменьшился на четверть

По оперативным данным, за январь 2011 г. уровень аварийности в транспортно-дорожном комплексе Украины уменьшился на 27%: в течение месяца произошло 73 аварийных события против 100 за январь 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

При этом количество травмированных уменьшилось на 41% - с 48 до 28 человек.

Согласно сообщению министерства, уровень безопасности повысился на всех видах транспорта. В частности, по сравнению с январем 2010 года, на автомобильном транспорте общего назначения количество аварийных событий уменьшилось на 37,5%, на ведомственном автомобильном транспорте Мининфраструктуры - на 60%. На железнодорожном транспорте аварийность уменьшилась на 15,8%, на морском и речном транспорте - на 25%, на авиационном - на 20%.

Как отмечают в министерстве, реализованные меры по повышению безопасности позволили минимизировать количество ДТП на железнодорожных переездах. В частности, если на железнодорожных переездах Украины в январе 2010 года произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек были травмированы, то в январе текущего года - только 2 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших.