Ответственность за теракт в "Домодедово" взял на себя Умаров

Ответственность за взрыв, осуществленный смертником в московском аэропорту "Домодедово", взял на себя лидер чеченских боевиков Доку УМАРОВ.

Он разместил свое видеообращение на исламистском сайте "Кавказ-центр", подчеркнув, что подобные нападения будут продолжаться, передает Радио «Свобода».

Как сообщал УНИАН, 24 января в 16.32 по московскому времени в аэропорту «Домодедово» (Москва) был совершен теракт: смертник взорвал себя в людном месте. В результате взрыва погибли 36 человек, 168 человек были ранены.

В результате теракта погибла гражданка Украины, украинский драматург Анна Машутина (творческий псевдоним – Яблонская).

29 января в Следственном комитете России заявили о раскрытии теракта в московском аэропорту «Домодедово».