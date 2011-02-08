Кабмин выделил 20 млн. грн. на строительство метро в Днепропетровске

Кабинет министров принял решение профинансировать строительство Днепропетровского метрополитена в 2011 году на сумму 20 млн. грн. за счет средств по программе “Государственные капитальные расходы, которые распределяются Кабинетом министров Украины”.

Соответствующее постановление (№55 от 31 января 2011 г.) размещено на сайте правительства.

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство финансов. Получателем является Государственное предприятие “Днепропетровская дирекция строительства метрополитена”.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2010 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в 2011 г. на строительство метро в Днепропетровске из Госбюджета планируется выделить 250 млн. грн.