Украинские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 34,5%

По оперативным данным, за первый месяц 2011 года украинские авиакомпании перевезли 432,2 тыс. человек, что на 34,5% превышает показатель января прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, рост наблюдается как на международных линиях (на 36,6%), так и на внутренних (на 22,1%).

Кроме того, в январе 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,5% увеличился общий пассажиропоток через аэропорты, который составил 703,4 тыс. человек. Также на 20,8% увеличился почтогрузопоток – до 2,9 тыс. тонн.

Напомним, в течение 2010 года услугами 32 украинских авиакомпаний воспользовались 6 млн. 106 тыс. 500 человек, темп роста по сравнению с 2009 годом составил 19%.