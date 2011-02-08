Морские порты Украины увеличили переработку грузов на 10,5%

По оперативным данным Госслужбы морского и речного транспорта, в январе 2011 года в 18 морских торговых портах было обработано 9,3 млн. тонн грузов, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, при этом объем переработки транзитных грузов вырос на 60% – до 3,8 млн. тонн. По оценкам специалистов отрасли, в дальнейшем общий показатель переработки будет продолжать расти.

По данным министерства, по итогам января 2011 года лидерами по росту объемов переработки грузов стали Бердянский (обработано на 158% больше грузов, чем в январе 2010 года), Севастопольский (+130%) и Николаевский (+35%) порты.

Кроме того, среди лидеров по обработке транзитных грузов Николаевский порт (обработано на 235% больше грузов, чем в январе 2010 года), Керченский порт (+88%) и порт «Южный» (+83%).

Напомним, основными грузами, которые перерабатываются в украинских морских портах, являются руда, зерно, металлы, уголь, нефть и нефтепродукты.

Как сообщал УНИАН, морские порты Украины в 2010 году переработали свыше 107,6 млн. тонн грузов, что на 2 млн. тонн меньше предыдущего года. В течение 2010 года было экспортировано 61 млн. 681 тыс. тонн грузов, импортировано – 10 млн. 521 тыс. тонн. Общий объем транзита составил 33 млн. 92 тыс. тонн, каботажа – 2 млн. 134 тыс. тонн.

В 2009 году морские торговые порты Украины переработали 109 млн. 716 тыс. тонн грузов (на 17% меньше, чем в 2008 году).