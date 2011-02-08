Николаевский порт в январе увеличил грузоперевалку на 35%

Николаевский морской торговый порт в январе 2011 года увеличил перевалку грузов на 35% по сравнению с январем 2010 года – до 565 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, в частности, перевалка транзитных грузов выросла в 2,35 раза – до 282 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Николаевский морской торговый порт (НМТП) за 2009 год переработал 8 млн. 6 тыс. 700 тонн грузов. В структуре грузооборота НМТП преобладали зерновые и масличные культуры.