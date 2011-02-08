Ильичевский морпорт сократил грузоперевалку до 1,2 млн. тонн

В январе 2011 года общая переработка грузов в ГП «Ильичевский морской торговый порт» (ИМТП) составила 1 млн. 224 тыс. тонн, что на 16,7% меньше, чем в январе 2009 года.

Об этом сообщается на сайте порта.

Согласно сообщению, перевалка автотехники выросла в 6 раз, грузов паромной переправы – на 52%, чугуна в чушках – на 78%, масла – на 64%, шрота – на 172%.

Объемы переработки контейнеров в единицах в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года увеличились на 0,3% и составили 21 тыс. 533 TEU.

Как сообщал УНИАН, грузооборот ИМТП в январе 2010 года составил 1,469 млн. тонн, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2010 года общий объем переработанных грузов в Ильичевском морском торговом порту составил 15 млн. 055 тыс. тонн, что на 7,6% меньше 2009 года, когда было перевалено 16 млн. 287 тыс. тонн. По итогам 2010 года объем переработки контейнеров увеличился на 11,7% – до 301,5 тыс. TEU.

Доход ИМТП в 2010 году составил 1,74 млрд. грн.

В 2009 году ИМТП снизил грузоперевалку на 13,8%, в 2008 г. – увеличил на 18%.

Справка УНИАН. Ильичевский морской торговый порт (ИМТП) функционирует с 1958 года. Территория предприятия составляет 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.

ИМТП принимает суда с осадкой до 13 м, длина не ограничена. Средняя глубина на подходе к порту – 13,5 м, что позволяет обслуживать суда практически любой грузоподъемности.