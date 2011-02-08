Мининфраструктуры намерено установить единые требования к техосмотру транспортных средств

Министерство инфраструктуры Украины разработало единую форму и единые требования к проверке технического состояния автотранспорта и форму протокола осуществления такой проверки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, соответствующий проект приказа министерства «Об утверждении Образца протокола проверки технического состояния колесного транспортного средства во время государственного технического осмотра» согласовал Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Протоколом установлены минимальные объемы проверки технического состояния автотранспортных средств для всех категорий и назначений. Как отмечают в министерстве, установление единой для всех формы протокола позволяет точно и однозначно трактовать результаты техосмотра, создает условия для механизированной обработки результатов проверки технического состояния, полученных во время государственного технического осмотра. Кроме того, такой подход создаст одинаковую конкурентную среду для предприятий автосервиса, оказывающих услуги по проверке технического состояния транспортных средств, позволит контролировать их деятельность путем анализа протоколов, без какого-либо вмешательства в хозяйственную деятельность.

Как отмечают в министерстве, объемы проверки транспортных средств, определенные в Протоколе, полностью соответствуют требованиям Директивы Европейского парламента и Совета ЕС 2009/40/ЕС от 06 мая 2009 года по проверке технического состояния колесных транспортных средств и их прицепов на пригодность к эксплуатации на дорогах.