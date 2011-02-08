"Укртелеком" планирует увеличить число мобильных абонентов на 70%

ОАО "Укртелеком" запланировало на 2011 год увеличить количество абонентов мобильной связи на 70% до 1 млн. 70 тыс. абонентов, а абонентов широкополосного доступа к Интернет - на 22% до 1 млн. 383 тыс. абонентов.

Как говорится в проспекте эмиссии серии «L» облигаций «Укртелекома», которым располагает УНИАН, планируется.

Согласно проспекту эмиссии, стратегия развития ОАО “Укртелеком” предусматривает следующие направления: расширение сети мобильной связи третьего поколения (3G) и создание системы конвергентных услуг по передаче голоса, данных и видео на основе существующей сети фиксированной телефонной связи и нововыстроенной сети мобильной связи; ускоренное развитие самых рентабельных видов услуг, в первую очередь услуг скоростного доступа к сети Интернет и других дополнительных услуг на его основе, за счет последующего расширения базовой широкополосной транспортной сети и сети доступа; повышение эффективности использования существующей телекоммуникационной инфраструктуры и уменьшения эксплуатационных расходов за счет поэтапного перехода к использованию современных технологий сетей следующего поколения (NGN); оптимизация бизнес-процессов в обществе, внедрение автоматизированной системы управление OSS/BSS; последующее совершенствование механизмов продажи услуг.

В частности, в 2011 году «Укртелеком» продолжит модернизацию IP/MPLS–сети, что обеспечит технические условия для расширения абонентской базы компании, учитывая растущий спрос на услуги широкополосного доступа к сети Интернет, которые предоставляются под торговой маркой «ОГО!», и создаст перспективу внедрения оптических сетей доступа FTTx.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.