На скоростной ж/д линии между Францией и Бенилюксом украли медный кабель
14:18, 09 февраля 2011Транспорт/Связь
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График движения поездов-экспрессов TGV Nord и Thalys, курсирующих между Францией и странами Бенилюкса, был нарушен во вторник в результате кражи нескольких сотен метров медного кабеля, сообщило РИА Новости со ссылкой на Национальное общество железных дорог Бельгии.
В последние годы в странах Западной Европы возросло число хищений проложенного вдоль железнодорожного полотна медного кабеля, что создает серьезную угрозу безопасности движения. Железнодорожный кабель воруют с целью сдачи его в пункты приема цветного лома, главным образом в странах Восточной Европы. В результате совершенной в ночь на вторник кражи кабеля железнодорожные экспрессы прибывали с получасовым опозданием.
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