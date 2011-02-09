В последний день новогодних каникул китайские ж/д перевезли свыше 6 млн. пассажиров

Китайские железные дороги перевезли во вторник свыше 6 миллионов человек: массовая миграция населения завершает недельные празднования по случаю наступления нового года по лунному календарю.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, опубликованные в среду министерством железных дорог Китая, вторник стал рекордным днем в истории железнодорожных перевозок в стране. За один этот день китайские поезда перевезли 6,877 миллиона пассажиров, что на 8,6% больше, чем в последний день новогодних каникул в 2010 году.

Во вторник в Китае завершились недельные каникулы по случаю наступившего 3 февраля нового года по лунному календарю, а среда стала первым рабочим днем для миллионов служащих по всей стране. Традиционно на празднование нового года жители Поднебесной возвращаются в родные города и деревни, чтобы повидать родных.

Период новогодних каникул - самое напряженное время работы китайских машинистов, кондукторов, всех тех, кто обеспечивает работу железнодорожной сети. Дело в том, что подавляющему большинству жителей Китая по стоимости доступны лишь билеты на поезда и автобусы дальнего следования. Самолетом путешествуют более обеспеченные жители КНР, а также те, кто предпочитают провести выходные за рубежом.

Так, по информации управления гражданской авиацией Китая, за все время каникул услугами воздушных перевозок в КНР воспользовались немногим более 5 миллионов человек. Как прогнозировалось ранее, за время праздничных дней жители страны совершат 2,85 миллиардов поездок. Реальные итоги числа новогодних поездок будут подведены спустя некоторое время.