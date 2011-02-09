В Тернополе продолжают бастовать частные перевозчики, несогласные с условиями конкурса на обслуживание маршрутов города, который должен состояться 28 февраля.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель «Союза перевозчиков и владельцев автобусов Тернопольщины» Виктор НАМАКА, сегодня на маршруты не вышло 80 автобусов (ежедневно в Тернополе на маршруты выходит 203 автобуса – УНИАН).

«Поставить, как вчера, символично несколько автобусов возле мэрии нам не удалось, наряд ГАИ сказал, что нам нежелательно здесь стоять и, мол, нас не пропустят, чтобы не осложнять движение на дороге возле городского совета. А нам не принципиально, где стоять, наши автобусы сейчас расположены вдоль дамбы и ул. Киевской. Главное – чтобы нас услышали и увидели, что есть проблема», – сказал В.НАМАКА.

По его словам, во время очередной встречи представители власти заверили перевозчиков, что вскоре предоставят разрешение на повышение тарифов на перевозку до 2 грн.

«Но нас это беспокоит меньше всего. Главное наше требование – сделать равноценными объекты конкурса, а обсуждения именно этого вопроса власть избегает. Нам так и не объяснили, почему в одном из семи объектов конкурса собрана половина маршрутов города, причем все – самые рентабельные», – отметил В.НАМАКА.

Он прибавил, что перевозчики хотят как можно скорее получить ответ на свои требования, поскольку 11 февраля завершается срок подачи документов на конкурс.

«Мы уже обратились по поводу неравноценного формирования объектов конкурса в прокуратуру, насколько мне известно, сегодня начальника городского управления транспорта туда уже вызывали для дачи объяснений. Но в целом прокуратура для предоставления нам ответа имеет 30 дней. Мы бы хотели, чтобы этот вопрос решился как можно скорее, чтобы потом не пришлось обжаловать результаты конкурса в суде, как это было сделано с результатами конкурса, который состоялся в конце 2010 года», – отметил В.НАМАКА.

По его словам, сегодня представители перевозчиков собираются встретиться с руководством облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в Тернополе треть автобусов, которая принадлежит частным перевозчикам, не вышла на маршруты в связи с акцией протеста. Перевозчики таким образом пытаются привлечь внимание к неравным, как они утверждают, условиям конкурса на обслуживание маршрутов в Тернополе, который состоится 28 февраля. Председатель «Союза перевозчиков и владельцев автобусов Тернопольщины» С.НАМАКА подчеркнул, что один из семи объектов конкурса включает самые выгодные маршруты, при этом для того чтобы претендовать на этот объект, городской совет требует от перевозчика иметь 96 автобусов. В то же время автопарки местных перевозчиков не превышают 15 автобусов.

Перевозчики также утверждают, что руководство управления транспорта заставляет их предоставить свои автобусы в аренду КП «Горавтотранс» на невыгодных условиях.

В свою очередь, начальник городского управления транспорта Игорь МЕДЫНСКИЙ дал понять, что городской совет не планирует менять условия конкурса для перевозчиков.

«Один из объектов мы специально укрупнили, чтобы потом была возможность с кого-то одного спрашивать за качество услуг. И перевозчикам остается объединиться. Мы не требуем объединяться на базе коммунального предприятия, это неправда. Просто предлагали, что если вы не в состоянии объединиться между собой, то это можно сделать, в частности и на базе КП «Горавтотранс», – сказал И.МЕДЫНСКИЙ.