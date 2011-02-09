Двухэтажные поезда производства Skoda Vagonka будут курсировать на коротких расстояниях

Двухэтажные поезда производства Skoda Vagonka будут курсировать в Украине на коротких расстояниях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Напомним, чешский производитель поставит два таких поезда в Украину во 2-м квартале 2012 года.

Как отмечают в «Укрзализныце», это опытная партия поездов, которые покупают для изучения эффективности использования двухэтажных вагонов на коротких расстояниях в нашей стране. Среди возможных маршрутов - Полтава-Харьков, Харьков-Купянск. В каждом поезде будет по 6 вагонов на 620 мест.

Как сообщал УНИАН, АО "Шкода Вагонка" (Skoda Vagonka, Чешская Республика) выиграло тендер Южной железной дороги на поставку двух двухэтажных межрегиональных поездов двойного тока. Контракт был подписан в январе этого года. Срок поставки поездов - II квартал 2012 г. Стоимость договора со «Шкода Вагонка» - 39,9 млн. евро (без НДС).