Проект ж/д тоннеля под Гудзоном обойдется в 13,5 млрд. долл.

Проект железнодорожного тоннеля, который должен будет связать штат Нью-Джерси с нью-йоркским Манхэттеном, потребует затрат в $13,5 млрд.

Как сообщает Lenta.ru, новое предложение о строительстве тоннеля под Гудзоном сделали три сенатора от Демократической партии, а также оператор железнодорожной сети США Amtrak. Аналогичный проект Access to the Region`s Core («Доступ к центру региона») в октябре 2010 г. был заморожен губернатором Нью-Джерси Крисом Кристи. Причиной послужила дороговизна Access to the Region`s Core: он должен был обойтись в $8,7 млрд.

Между тем, инициаторы нового проекта отметили, что Нью-Джерси грозит транспортный кризис, если нынешняя дорожная ситуация не изменится. Работающий уже почти сто лет тоннель для поездов под Гудзоном с трудом справляется с числом пассажиров, которое в ближайшие 20 лет увеличится в два раза.

Согласно предложению сенаторов и Amtrak, новый тоннель может быть закончен к 2020 г. Средства на его строительство предполагается получить из бюджетов Нью-Йорка и Нью-Джерси, а также с помощью привлечения частных инвесторов. При этом, по данным Amtrak, на предварительное планирование проекта уйдет $50 млн.

Сейчас помимо железнодорожного тоннеля, Манхэттен и Нью-Джерси связывают два автомобильных тоннеля. Однако оба они были построены до Второй мировой войны.