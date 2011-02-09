В составе экипажа захваченного пиратами судна Beluga Nomination есть один украинец.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом 8 февраля на пресс-конференции сообщило руководство немецкой компании Beluga Shipping GmbH – владельца захваченного сомалийскими пиратами судна MV Beluga Nomination.

В ходе пресс-конференции представители компании-владельца подтвердили, что нападение пиратов на судно произошло 22 января с.г. Также сообщалось, что экипаж судна 49 часов скрывался в так называемой „цитадели” – защищенном бронированной дверью помещении в машинном отделении судна. Под угрозой затопления пиратами судна, 24 января с.г. экипаж принял решение сдаться, после чего судно было полностью захвачено.

По сообщению представителей владельца судна, 25 и 26 января войска береговой охраны Сейшельских островов открывали огонь по пиратам, в результате чего один из них погиб. В ответ 26 января пираты расстреляли боцмана судна – гражданина Филиппин. Сбросить за борт тело поручили нескольким членам экипажа, которые использовали ситуацию для осуществления побега. На воду была спущена спасательная лодка, на которой удалось сбежать гражданам Украины и Филиппин. По информации Посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия, украинцу, которому удалось сбежать из захваченного сомалийскими пиратами немецкого судна MV Beluga Nomination, 4 февраля вернулся в Украину.

Судьба двух других моряков (россиянина и филиппинца), которые также совершили попытку побега, пока не известна. По мнению представителей компании, существует большая вероятность того, что эти моряки погибли. В компании считают, что впервые за историю захватов пиратами судов дошло до сознательного убийства члена экипажа.

По данным компании, в плену пиратов на данное время находится семь моряков, один из которых - гражданин Украины. Владелец судна поддерживает постоянный контакт с капитаном и членами экипажа судна, которые подтверждают, что физическое состояние моряков удовлетворительное. Владелец также сообщил, что с пиратами ведутся переговоры относительно освобождения судна и членов экипажа.

Судно MV Beluga Nomination находится на якорной стоянке сомалийского порта Харардере.

Как сообщал УНИАН, Beluga Nomination было захвачено 24 января в Аравийском море в 100 км от Сейшельских островов.

По данным МИД Украины, в состав экипажа входят 12 человек - граждане Украины, России, Филиппин и Польши. В то же время точное количество граждан Украины было не известно.

Позже появилась информация, что с сухогруза сбежали двое моряков, вероятно, украинцы.

Полиция Бремена впервые возбудила уголовное дело по факту захвата торгового судна, и направила следователей в Индийский океан для проведения расследования.