В этом году поезда ЮЗЖД уже 10 раз успели разрисовать граффити

С начала года на Юго-Западной железной дороге уже выявлено 10 случаев раскрашивания подвижного состава граффити. Всего было повреждено 22 вагона, сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Ежегодно службой военизированной охраны на ЮЗЖД совместно с управлением МВД Украины на Юго-Западной железной дороге разрабатывается и внедряется план мероприятий с целью предупреждения и недопущения случаев несанкционированной раскраски подвижного состава железной дороги во время отстоя его в депо на станциях и в пунктах оборота. На наиболее криминогенных участках железной дороги постоянно проводятся оперативно-профилактические рейды.

Не смотря на это, на протяжении 2010 г. на ЮЗЖД было выявлено 36 случаев нанесения граффити на кузова вагонов электропоездов, находившихся в отстое или в пути следования без сопровождения работниками милиции.

Как отмечает дорога, случаи несанкционированной раскраски причиняют значительный экономический ущерб бюджету дороги, поскольку требуют отцепки вагонов из состава поезда и внепланового расходования средств на его восстановление. Так, краска для нанесения граффити обходится "художнику" в 50 грн., а перекрашивание одного вагона стоит примерно 120 тыс. грн.