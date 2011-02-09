Железные дороги Украины увеличили грузоперевозки на 18%

По оперативным данным, за январь 2011 года железнодорожным транспортом Украины было перевезено 35 млн. тонн грузов, что почти на 18% больше, чем в январе 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на заместителя министра Владимира КОРНИЕНКО.

В частности, за указанный период железными дорогами перевезено 4,8 млн. тонн транзитных грузов, рост составил 20% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.

«Полученные цифры очень положительные. В частности, нам удалось значительно улучшить ситуацию по транзиту. Надеюсь, что в дальнейшем мы сможем закрепить этот результат и выйти на достаточно успешные показатели за первый квартал этого года», – отметил он.

Напомним, перевозки грузов железными дорогами Украины в 2010 году выросли на 10,5% по сравнению с 2009 годом – до 432,5 млн. тонн, в т.ч. отправка грузов – на 11,1%.