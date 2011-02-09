Мининфраструктуры привлечет дополнительный речной флот для перевозки гостей Евро-2012

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает привлечь дополнительный речной флот для перевозки гостей Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, для перевозки туристов по Днепру будет привлечен дополнительный пассажирский флот отечественных и иностранных перевозчиков. Одними из приоритетных маршрутов определены Киев – Тарасова гора (Канев), а также восстановление пассажирского судоходства по Десне до Чернигова. Соответствующее решение принято руководством Госслужбы морского и речного транспорта (Укрморречфлота).

Согласно сообщению, «Укрморречфлот» уже составляет перечень судов на государственных предприятиях, которые могут быть использованы для пассажирских перевозок по Днепру. Одним из первых для перевозки пассажиров будет привлечено судно «Крымская стрела», которое находится на балансе Ялтинского порта.

Как сообщал УНИАН, до 2012 года также планируется возобновить работу пассажирских причалов и пристаней в Киеве, Каневе, Черкассах, Кременчуге, Днепропетровске, Запорожье и Херсоне.

Кроме того, во время проведения Евро-2012 планируется ввести скидки на услуги круизным судам в речных портах. В рамках подготовки к Евро-2012 запланировано также отменить единовременные временные разрешения на проход по Днепру для иностранных судов, что позволит туристам беспрепятственно осуществлять проход по реке до самой столицы.