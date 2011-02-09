На переездах и путях «Укрзализныци» в январе произошло два ДТП

В течение января 2011 года на переездах и путях «Укрзализныци» произошло два дорожно-транспортных происшествия без пострадавших, в том числе один на переезде и один на путях за пределами переездов.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ведомства, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество ДТП уменьшилось с 16 до 2 случаев.

В сообщении отмечается, что, как свидетельствует статистика, ДТП происходят из-за того, что граждане игнорируют запрещающие сигналы светофоров, нарушают правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Например, 4 февраля 2011 года на железнодорожном переезде «Химический» станции Одесса-Застава произошел случай злостного хулиганства, когда водитель автомобиля проигнорировал показания переездной светофорной сигнализации и объехал опущенные шлагбаумы, грубо нарушая правила дорожного движения, а на замечания дежурного по переезду достал пистолет и начал им угрожать всем, кто в данный момент находился на переезде. Сейчас водитель содержится в изоляторе УВД г. Одессы, с ним проводят следственные действия.