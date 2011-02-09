Норвежская авиакомпания стала предоставлять доступ к интернету на борту

Норвежская авиакомпания Norwegian стала предоставлять доступ к интернету на борту.

Об этом сообщает сегодня официальный сайт авиакомпании.

Согласно сообщению, услугу предлагают пассажирам с 8 февраля.

«Norwegian гордится быть первой авиакомпанией в Европе, предлагающей беспроводной доступ к сети интернет», - заявил по этому поводу директор по IT и развитию бизнеса компании Ханс-Петтер ААНБИ.

Для обеспечения работы WiFi на фюзеляжах самолетов устанавливают антенну, обеспечивающую связь со спутником.

Внутри самолета, при этом, действуют две отдельных сети: одна открытая для пассажиров, вторая – для пилотов и экипажа.

Ожидается, что к лету этого года 11 самолетов авиакомпании будут оборудованы соответствующей технологией, до конца года – 21 самолет, а к концу 2012 – 40 самолетов.