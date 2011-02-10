Нацсовет объявил предупреждение трем телекомпаниям

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение трем компаниям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, такое решение по результатам проверки Нацсовет принял на своем заседании 9 февраля.

В частности, к ООО «ТРК Карпаты» из Ивано-Франковска применена эта санкция в связи с отсутствием деятельности провайдера программной услуги.

Плановая проверка ООО «ТРК «ЭфиКом» в городе Долина Ивано-Франковской области проводилась в связи с окончанием года деятельности. Был зафиксирован целый ряд нарушений условий лицензии, основные из них: увеличен объем культурологических, зарубежных программ и подборки музыкальных произведений.

Также объявлено предупреждение провайдеру программной услуги цифровой телесети МХ-4 – ООО «УЦТМ», внеплановая проверка деятельности которой была осуществлена еще в сентябре 2010 года. Проверкой установлено невыполнение обществом финансово-инвестиционных и организационно-технических обязательств.

Этот факт подтверждает анализ мониторинга: из 79 каналов сети, предусмотренных в лицензии, фактически задействованы лишь 5 каналов, что составляет 6% общего количества каналов.

Национальный совет обязал руководство ООО «УЦТМ» на протяжении двух недель привести свою деятельность в соответствие с условиями действующей лицензии и действующего законодательства. Также поручено на протяжении двух недель после этого предоставить в Национальный совет отчет, завизированный представителем Национального совета в г. Киеве, еще через две недели провести внеплановую проверку компании.