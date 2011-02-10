Совмин Крыма выделит более 20 млн. грн. на ремонт дорог в Евпатории

Совет министров Крыма намерен выделить в этом году более 20 млн. грн. на ремонт дорог и улиц Евпатории.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

"Это рекордная сумма (для города - УНИАН) за все время Независимости Украины", - утверждает Совмин АРК.

Средства будут выделены из 900 млн. грн., предусмотренных в государственном бюджете 2011 года на социально-экономическое развитие Крыма.

Кроме того, ожидается, что один из семи детских садов, которые планируется создать в автономии до конца года, будет построен в Евпатории.

Пресс-служба Совмина Крыма также сообщила, что руководство Евпатории планирует в ближайшее время начать реализацию нескольких крупных инвестиционных проектов. В их числе - создание мини-аэропорта для малой авиации на базе бывшего военного аэродрома, формирование вокруг озера Мойнаки оздоровительной зоны «Золотое кольцо здоровья», строительство современного железнодорожного вокзала и комплекса здравниц на территории площадью 1,5 тыс. га на границе Сакского района и территории Евпаторийского горсовета.

"Планируется также построить крупнейший в Крыму курортно-развлекательный комплекс с пансионатом недалеко от дороги Симферополь - Евпатория", - сообщили в Совмине АРК.