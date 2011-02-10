С апреля РФ начнет сворачивать программу утилизации автохлама

С апреля в России начнет сворачиваться программа по утилизации машин, пишет сегодня "Российская газета", ссылаясь на заявление директора департамента автомобильной промышленности минпромторга РФ.

Как поясняет ведомство, программа выполнила свою функцию: российские производства смогли оттолкнуться "от дна", и теперь могут развиваться по рыночным законам.

Программа по утилизации автохлама, по которой доплата от государства на покупку нового авто составляла 50 тыс. руб. , стартовала в РФ в марте 2008 года. За это время было выписано почти 435 тыс. заявок, оставшиеся заявки, по подсчетам минпромторга, как раз будут удовлетворены до апреля.

На данном этапе минпромторг РФ работает над глобальной концепцией утилизации автотранспорта по европейской модели, когда за уничтожение и переплавку старых машин платит их последний владелец. Не исключено, что стоимость утилизации будет также закладываться в стоимость авто на этапе производства и импорта.

Напомним, что в этом году в РФ прогнозируется рост авторынка на 14,8%.