ЮЗЖД инвестирует 30 млн. грн. в первую очередь реконструкции Жмеринского вокзала

В 2011 году руководство Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) планирует инвестировать 30 млн. грн. в первую очередь реконструкции Жмеринского вокзального комплекса, который является памятником архитектуры начала ХХ века.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии по итогам 2010 года сообщил председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА.

Он отметил, что на сегодня получены все технические условия и разрешение на изготовление проекта реконструкции вокзала.

По словам Н.ДЖИГИ, договоренность о реконструкции вокзала была достигнута с генеральным директором «Укрзализныци» Михаилом КОСТЮКОМ и начальником ЮЗЖД Алексеем КРИВОПИШИНЫМ.

Справка УНИАН. Жмеринский вокзал был спроектирован в 1899 г. архитекторами В. Рыковым и С. Журавским. Хотя в эксплуатацию вокзал был введен в 1904 г., полностью его строительство было завершено лишь в 1911 г. Построенный в виде корабля Жмеринский вокзал считался самым красивым на Украине.